Анна Седокова рассказала о поездке в США ради развода

Певица Анна Седокова поехала в США, чтобы развестись с мужем, но передумала

Певица Анна Седокова рассказала, что передумала разводиться с супругом. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам артистки, она поехала в США, чтобы получить развод со своим мужем Янисом Тиммой, но в итоге поменяла свое решение, выложив романтичное фото с ним.

«Я очень красиво качаюсь на эмоциональных качелях. Когда летела разводиться, но что-то пошло не так» — призналась Анна.

Певица вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму в сентябре 2020 года, регистрация состоялась в московском загсе.

Ранее сообщалось, что Седокова призналась в одиночестве и отсутствии рядом родных людей.