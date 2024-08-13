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12:07, 13 августа 2024Культура

Автор «Слова пацана» объявил войну водке

Сценарист «Слова пацана» заявил, что сериалы борются за зрителя с водкой

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Автор сценария сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев рассказал, что индустрии кино и сериалов приходится бороться с водкой за популярность у народа. Об этом он заявил в интервью изданию «Газета.ru».

«За зрителя мы воюем не друг с другом, а с водкой. Нам нужно, чтобы зритель не бухал, а ходил в кино. И для этого нужно снимать много хорошего кино» — сказал Золотарев.

По его мнению, проблема современных сценариев в российском кинопроизводстве кроется в изначальном отсутствии мотивации и амбиций у студентов соответствующих ВУЗов.

«Есть недооценка профессии сценариста, потому что никто не знает, что это такое на самом деле. Абитуриент знает о профессии режиссера, продюсера, это более медийные профессии. Все хотят быть актерами, но мало кто хочет быть сценаристом» — заключил сценарист.

Ранее звезда сериала «Слово пацана» рассказал о том, как решился на съемки в гробу.

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      Андрей Шеньшаков
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