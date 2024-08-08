Звезда «Слова пацана» рассказал о съемках в гробу

Актер из «Слова пацана» Андрей Максимов рассказал, как решился на съемки в гробу

Андрей Максимов, известный по роли в сериале «Слово пацана», рассказал, что ему сложно дались съемки сцены в гробу. Об этом актер рассказал в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, согласиться на исполнение задумки сценаристов ему помогли режиссер Жора Крыжовников и исполнитель главной роли Иван Янковский, давний друг Максимова.

«Мне было очень трудно на это решиться. Я долго думал, советовался с Ваней Янковским. Но ключевым моментом стали слова Жоры Крыжовникова. Он объяснил мне, что это важная сцена — и для Вовы Адидаса, и для всех. Это как раз момент, который снимает флер романтизации с "героев" преступного мира» — признался Максимов.

Ранее сообщалось, что звезда нашумевшего сериала Ярослав Могильников напугал фанатов депрессивным постом.