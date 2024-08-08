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20:39, 8 августа 2024Культура

Звезда «Слова пацана» рассказал о съемках в гробу

Актер из «Слова пацана» Андрей Максимов рассказал, как решился на съемки в гробу

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Андрей Максимов, известный по роли в сериале «Слово пацана», рассказал, что ему сложно дались съемки сцены в гробу. Об этом актер рассказал в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, согласиться на исполнение задумки сценаристов ему помогли режиссер Жора Крыжовников и исполнитель главной роли Иван Янковский, давний друг Максимова.

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«Мне было очень трудно на это решиться. Я долго думал, советовался с Ваней Янковским. Но ключевым моментом стали слова Жоры Крыжовникова. Он объяснил мне, что это важная сцена — и для Вовы Адидаса, и для всех. Это как раз момент, который снимает флер романтизации с "героев" преступного мира» — признался Максимов.

Ранее сообщалось, что звезда нашумевшего сериала Ярослав Могильников напугал фанатов депрессивным постом.

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      Андрей Шеньшаков
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