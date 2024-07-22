Звезда «Слова пацана» напугал фанатов депрессивным постом

Актер Ярослав Могильников из «Слова пацана» напугал фанатов депрессивным постом

Звезда сериала «Слово пацана» Ярослав Могильников опубликовал пост, в котором пожаловался на выгорание из-за внезапной известности, свалившейся на него после премьеры. Своими переживаниями 16-летний актер поделился на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я очень устал, друзья. Чувствую, что из меня выжались абсолютно все силы, все. Я чувствую нереальное выгорание, испытываю большой стресс и переживания, каждый день я напряжен, будто вот-вот произойдет внутренний "бум". Меня все бесит, я раздражаюсь, ухудшились память и сосредоточенность», — написал Могильников в своей публикации.

Актер попробовал описать свое внутреннее состояние: «Все, чего хочется каждую секунду, это просто лежать и смотреть в потолок, при этом в мозге — безостановочный поток мыслей. Мне очень нужен отдых. К сожалению, в связи с плотным графиком это сделать практически нереально. Слишком много на меня взгрузилось, я просто не знаю, что делать, как дальше жить, куда идти и какой путь выбрать».

Поклонники юной звезды восприняли размышления Ярослава как крик о помощи, посоветовав ему срочно обратиться к психологу и взять отпуск, каких контрактов и предложений по работе ему бы это ни стоило. В комментариях к посту пользователи выразили ему слова поддержки и пожелали сил на будущие свершения в актерской карьере.

«Слово пацана» — сериал режиссера Жоры Крыжовникова о казанских группировках конца 1980-х годов. За основу сюжета взяты события книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х». Главную роль в нем исполнил Иван Янковский, однако второстепенный персонаж по кличке Ералаш, роль которого на экране воплотил Ярослав Могильников, оказался одним из самых ярких и запоминающихся героев.