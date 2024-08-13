Украинские войска атаковали населенные пункты в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта в Белгородской области, заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В Валуйском городском округе в селе Новопетровка дрон сдетонировал во дворе частного домовладения», — указал он. По словам главы региона, в результате были выбиты окна в доме, посечены хозпостройка и легковой автомобиль.

Кроме того, под обстрел украинских войск попал хутор Церковный Белгородского района. Боеприпас повредил ворота и заборы в двух частных домовладениях.

Ранее ВСУ вновь обстреляли Шебекино и атаковали дронами села Борки и Дроновка в Белгородской области. Во всех населенных пунктах в результате ударов была повреждена жилая застройка. В Шебекино мужчина получил осколочные ранения ноги и предплечья.