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19:39, 13 августа 2024Бывший СССР

Белоруссия призвала ЕС повлиять на Киев для защиты от украинских дронов

Минск призвал ЕС повлиять на Киев, чтобы избежать повторного залета дрона в РБ

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Минск призвал Европейский союз (ЕС) повлиять на Киев и предотвратить инциденты, подобные залету беспилотников на территорию Белоруссии 9 августа. Об этом заявил постоянный представитель Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков, передает РИА Новости.

По его словам, эскалация чревата серьезным расширением конфликта, в том числе на Евросоюз. Он добавил, что Белоруссия всегда выступает за мирное урегулирование кризиса и переговоры, а также призывает ЕС принять все необходимые меры, чтобы повлиять на Киев и предотвратить подобные инциденты в будущем.

Ранее белорусские пограничники перехватили украинский дрон-разведчик. Устройство было оборудовано видеокамерой и картами памяти, сбить его удалось при помощи радиоэлектронного ружья.

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      Илья Таксюр
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