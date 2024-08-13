Белоруссия заявила о готовности восстановить диалог по разрешению украинского конфликта

Минск заявил о готовности восстановить диалог по разрешению конфликта на Украине

Белоруссия приложит все усилия для восстановления нормального диалога по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович, передает БелТА.

По его словам, Минск считает необходимым оказывать максимально возможное содействие мирному урегулированию украинского конфликта, при этом Белоруссией будут приложены все усилия для восстановления нормального диалога. Он добавил, что Минск всегда был безопасной площадкой для мирных переговоров.

Вольфович также назвал охрану государственной границы и проведение взвешенной приграничной политики одной из приоритетных задач. Он заявил, что «отдельные силы» за рубежом намеренно стремятся втянуть республику в конфликт и посеять панику и хаос на границе Союзного государства.

Госсекретарь Совбеза заявил, что Белоруссия вместе с Российской Федерацией принимают комплекс мер стратегического сдерживания с целью недопущения удара с западного фланга. Он назвал важнейшей задачей активное участие в формировании новой архитектуры международной и региональной безопасности в рамках постконфликтного мироустройства.

«Появление новых вызовов и угроз не только проверяет на прочность союз Беларуси и России, но и укрепляет наше стратегическое партнерство», — заключил он.

Ранее в Белоруссии заявили о готовности Минска помочь жителям Белгородской области. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник возложил цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе Белгорода.