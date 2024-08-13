В Белоруссии заявили о готовности Минска помочь жителям Белгородской области

Посол Белоруссии Рогожник заявил о готовности Минска помочь Белгородской области

Минск выразил готовность помочь жителям Белгородской области. Соответствующее заявление сделал посол Белоруссии в России Александр Рогожник во время визита в регион, сообщает пресс-служба посольства.

«Считаю своим долгом приехать в Белгород. Хочу высказать слова искренней поддержки, соболезнования пострадавшим. Боль, которую испытывают белгородцы, не проходит мимо нас. Готовы оказать всю возможную помощь жителям региона. Мы всегда рядом с вами», — подчеркнул дипломат.

Рогожник возложил цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе Белгорода. Он также осмотрел многоквартирный дом на улице Щорса, пострадавший в мае в результате попадания ракеты.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович посетил Москву. Он встретился с российским коллегой Сергеем Шойгу. Стороны обсудили широкую повестку в сфере безопасности.