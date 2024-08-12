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08:40, 12 августа 2024Бывший СССР

Госсекретарь СБ Белоруссии встретится с Шойгу в Москве

БелТА: в Москве пройдет встреча госсекретаря СБ Белоруссии Вольфовича с Шойгу

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Госсекретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович посетит Москву 12 августа. В российской столице пройдут консультации аппаратов СБ России и Белоруссии, передает БелТА.

По информации журналистов, на понедельник запланирована рабочая встреча Вольфовича с российским коллегой Сергеем Шойгу. В ее ходе стороны обсудят широкую повестку в сфере безопасности.

Предыдущая встреча Шойгу и Вольфовича прошла 6 июня в Алма-Ате. Представители СБ стран обсудили международную повестку. Стороны также пообщались о подготовке концепции безопасности Союзного государства.

В начале августа Вольфович заявил о развернутых Западом у границ Белоруссии радиотехнических подразделениях. По его словам, это было сделано для ведения разведки за воздушным пространством страны. Он также рассказал, что против Минска организуются различного рода провокации.

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      Екатерина Грищенко
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