Госсекретарь СБ Белоруссии встретится с Шойгу в Москве

БелТА: в Москве пройдет встреча госсекретаря СБ Белоруссии Вольфовича с Шойгу

Госсекретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович посетит Москву 12 августа. В российской столице пройдут консультации аппаратов СБ России и Белоруссии, передает БелТА.

По информации журналистов, на понедельник запланирована рабочая встреча Вольфовича с российским коллегой Сергеем Шойгу. В ее ходе стороны обсудят широкую повестку в сфере безопасности.

Предыдущая встреча Шойгу и Вольфовича прошла 6 июня в Алма-Ате. Представители СБ стран обсудили международную повестку. Стороны также пообщались о подготовке концепции безопасности Союзного государства.

В начале августа Вольфович заявил о развернутых Западом у границ Белоруссии радиотехнических подразделениях. По его словам, это было сделано для ведения разведки за воздушным пространством страны. Он также рассказал, что против Минска организуются различного рода провокации.

