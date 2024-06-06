Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:34, 6 июня 2024Бывший СССР

Шойгу и секретарь Совбеза Белоруссии обсудили международную повестку

Шойгу и секретарь Совбеза Белоруссии Вольфович обсудили международную повестку
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обсудили международную повестку на встрече в Алма-Ате. Об этом пишет РИА Новости.

Уточнятся, что стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества и международной повестки дня. Кроме того, Шойгу и Вольфович обсудили подготовку концепции безопасности Союзного государства и проекта российско-белорусского договора о гарантиях безопасности.

31 мая президент России Владимир Путин провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств обсудили по телефону июльский саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Казахстане.

Ранее белорусский лидер заявил, что Минск и Москва не пропустят удар извне, как это случилось в середине XX века. По его словам, у России и Белоруссии есть совместная группировка Союзного государства, которая проходит необходимую подготовку.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово резко выросло

      Во льдах Гренландии обнаружили гигантские вирусы

      Украина обвинила британскую газету в работе на Россию. Та написала о потере Киевом более половины мощностей энергетики

      США и их союзники обвинили Китай в «агрессивной вербовке» летчиков-истребителей

      Темпам роста российской экономики спрогнозировали замедление

      В Херсонской области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

      В США заявили об укреплении позиций Байдена из-за суда над Трампом

      Пленный колумбийский наемник рассказал об обмане ВСУ

      Шойгу и секретарь Совбеза Белоруссии обсудили международную повестку

      Появились кадры спасения пассажиров из столкнувшихся в Кемерово трамваев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше