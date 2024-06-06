Шойгу и секретарь Совбеза Белоруссии обсудили международную повестку

Шойгу и секретарь Совбеза Белоруссии Вольфович обсудили международную повестку

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обсудили международную повестку на встрече в Алма-Ате. Об этом пишет РИА Новости.

Уточнятся, что стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества и международной повестки дня. Кроме того, Шойгу и Вольфович обсудили подготовку концепции безопасности Союзного государства и проекта российско-белорусского договора о гарантиях безопасности.

31 мая президент России Владимир Путин провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств обсудили по телефону июльский саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Казахстане.

Ранее белорусский лидер заявил, что Минск и Москва не пропустят удар извне, как это случилось в середине XX века. По его словам, у России и Белоруссии есть совместная группировка Союзного государства, которая проходит необходимую подготовку.