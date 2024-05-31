Путин поговорил по телефону с Лукашенко

Путин обсудил по телефону с Лукашенко саммит ШОС в Казахстане

Президент России Владимир Путин провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал «Кремль. Новости».

Лидеры стран обсудили по телефону предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Казахстане в июле. Уточняется, что в его рамках планируется принять решение о членстве Белоруссии в ШОС.

«Владимир Путин еще раз выразил признательность за теплый прием и гостеприимство, оказанные в ходе визита в Минск 24 мая», — рассказали в Кремле. Оба президента также отметили «существенный импульс», который придали итоги переговоров развитию отношений между странами.

Путин и Лукашенко договорились продолжать поддерживать контакты на различных уровнях.

27 мая в Белоруссии стартовали совместные с Россией учения военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Основные усилия в их ходе планировалось направить на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения.