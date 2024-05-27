Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:08, 27 мая 2024Бывший СССР

В Белоруссии стартовали совместные с Россией учения ВВС и ПВО

Минобороны Белоруссии: стартовали совместные учения ВВС и ПВО Москвы и Минска
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Белоруссии 27 мая стартовали совместные с Россией учения Военно-воздушных сил (ВВС) и Войск противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в Telegram сообщает министерство обороны республики.

Сообщается, что учения Москвы и Минска будут продолжаться до 31 мая. К ним привлечены авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных сил Белоруссии, а также экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации Вооруженных сил России.

«В ходе учения будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач. Основные усилия в ходе ЛТУ направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения», — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 24 мая заявил, что вопросы безопасности всегда находятся в поле зрения властей России и Белоруссии. Он также отметил, что Москва намерена укреплять сферу оборонной безопасности с Минском.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО призвал разрешить Киеву бить западным оружием по России. Кремль заявил, что альянс впал в «военный экстаз»

      Путин рассказал о расчетах в рублях с Узбекистаном

      Российские военные сбили МиГ-29 ВСУ под Волчанском. По самолету ударил комплекс С-400

      Захарова ответила на ограничение передвижения российских дипломатов в Польше

      Удар КАБами по позициям украинской армии попал на видео

      Россиянка украла спасательные жилеты из самолета и нарвалась на уголовное дело

      Зеленский признался в давлении на Запад для получения ПВО

      Земляника в России подорожает

      Мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья с балкона в российском городе

      В стране НАТО заявили о радикальном изменении правил в конфликте с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше