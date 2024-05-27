В Белоруссии стартовали совместные с Россией учения ВВС и ПВО

Минобороны Белоруссии: стартовали совместные учения ВВС и ПВО Москвы и Минска

В Белоруссии 27 мая стартовали совместные с Россией учения Военно-воздушных сил (ВВС) и Войск противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в Telegram сообщает министерство обороны республики.

Сообщается, что учения Москвы и Минска будут продолжаться до 31 мая. К ним привлечены авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных сил Белоруссии, а также экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации Вооруженных сил России.

«В ходе учения будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач. Основные усилия в ходе ЛТУ направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения», — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 24 мая заявил, что вопросы безопасности всегда находятся в поле зрения властей России и Белоруссии. Он также отметил, что Москва намерена укреплять сферу оборонной безопасности с Минском.