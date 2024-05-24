Путин заявил об особом внимании к вопросу безопасности России и Белоруссии
Путин заявил, что вопросы безопасности всегда находятся в поле внимания РФ и РБ
Вопросы безопасности всегда находятся в поле внимания властей России и Белоруссии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
Ранее Путин заявил о планах укреплять сферу оборонной безопасности с Белоруссией.
До этого Путин и Лукашенко обсудили реакцию Союзного государства на угрозы, возникающие по периметру границ государств.