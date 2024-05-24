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17:12, 24 мая 2024Бывший СССР

Путин заявил об особом внимании к вопросу безопасности России и Белоруссии

Путин заявил, что вопросы безопасности всегда находятся в поле внимания РФ и РБ

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / ТАСС

Вопросы безопасности всегда находятся в поле внимания властей России и Белоруссии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Ранее Путин заявил о планах укреплять сферу оборонной безопасности с Белоруссией.

До этого Путин и Лукашенко обсудили реакцию Союзного государства на угрозы, возникающие по периметру границ государств.

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