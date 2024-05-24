Путин: Россия и Белоруссия укрепят взаимодействие в оборонной безопасности

Президент России Владимир Путин заявил о планах укреплять сферу оборонной безопасности с Белоруссией, передает ТАСС.

По его словам, укрепление отношений России и Белоруссии все актуально, ввиду того направления отношений, которое было избрано Западом в отношении стран Союзного государства.

«Ничего ни у кого до сих пор в этом отношении не получалось и уверен, ничего не получится. Здесь мы чувствуем себя абсолютно уверенно, надежно и будем укреплять наше взаимодействие по этим важнейшим направлениям», — добавил российский лидер.