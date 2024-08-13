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06:16, 13 августа 2024Бывший СССР

Боец ВС России назвал БМП Bradley на вооружении у ВСУ расходником

Боец ВС РФ Шокер: американская БМП Bradley стала расходником на вооружении у ВСУ

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Американская бронемашина (БМП) Bradley превратилась в обыкновенный расходник на вооружении у Вооруженных сил Украины
(ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с ТАСС заявил командир роты БПЛА 85-й мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Шокер.

«Несомненно, Bradley, можно смело сказать, что это у них теперь расходник. Мы их видим с высоты от 1 тыси и до 5 тысяч метров. Горит легко», — объяснил российский боец.

Шокер добавил, что расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с легкостью выполняют боевые задачи по ликвидации и другой западной техники. «Ведь наши инженеры — красавцы, самодельные взрывные устройства совершенствуют, инженеры знают, куда конкретно направить БПЛА», — заключил военнослужащий.

Ранее сообщалось, что российские бойцы группировки войск «Север» захватили станцию Starlink во время штурма позиции ВСУ в приграничье Курской области. В процессе также было уничтожено четверо украинских военных, уточнили в Минобороны РФ.

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      Александра Синицына
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