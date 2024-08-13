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05:22, 13 августа 2024Россия

Российские бойцы захватили станцию Starlink во время штурма позиции ВСУ

МО: бойцы «Севера» захватили станцию Starlink при штурме позиции ВСУ под Курском

Фото: Stringer / Reuters

Российские бойцы подразделения группировки войск «Север» захватили станцию Starlink во время штурма позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области. В процессе также было уничтожено четверо украинских военных, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Благодаря разведке с помощью БПЛА штурмовая группа мотострелкового подразделения группировки войск "Север" обнаружила боевиков ВСУ расположившихся в лесополосе. После доклада командованием было принято решение провести штурм позиции», — добавили в пресс-службе оборонного ведомства.

12 августа МО РФ раскрыло данные по потерям украинских войск в Курской области. За минувшие сутки подразделения ВСУ потеряли до 260 бойцов. За все время боев под Курском, начиная с 6 августа, армия Украины лишилась до 1610 солдат. Бои на территории российского региона продолжаются.

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      Александра Синицына
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