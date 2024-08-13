Бывшего вице-премьера российского региона задержали для допроса

Силовики задержали экс-вице-премьера Дагестана Насрутдинова

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего вице-премьера правительства республики Дагестан и главу предприятия «Даггаз» Магомедгусена Насрутдинова. Об этом сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула».

Экс-чиновника увезли на допрос, после которого его могут отпустить. Официального подтверждения этой информации нет.

5 августа глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что осужденный за мошенничество на 95 миллионов рублей бывший вице-премьер республики Шамиль Исаев вернулся со специальной военной операции (СВО) на Украине.