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14:11, 13 августа 2024Силовые структуры

Бывшего вице-премьера российского региона задержали для допроса

Силовики задержали экс-вице-премьера Дагестана Насрутдинова

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего вице-премьера правительства республики Дагестан и главу предприятия «Даггаз» Магомедгусена Насрутдинова. Об этом сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула».

Экс-чиновника увезли на допрос, после которого его могут отпустить. Официального подтверждения этой информации нет.

5 августа глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что осужденный за мошенничество на 95 миллионов рублей бывший вице-премьер республики Шамиль Исаев вернулся со специальной военной операции (СВО) на Украине.

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      Любовь Ширижик
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