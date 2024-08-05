Осужденный за мошенничество на 95 миллионов вице-премьер региона в России вернулся с СВО

Осужденный за мошенничество бывший вице-премьер Дагестана вернулся из зоны СВО

Осужденный за мошенничество на 95 миллионов рублей бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев вернулся со специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

«Экс-заместитель председателя правительства Республики Дагестан Шамиль Исаев приехал из зоны СВО на побывку в Дагестан и провел сегодня встречу со своими родными и друзьями», — написал Хадулаев.

О том, что Исаев отправился на фронт, стало известно в феврале 2024 года. Тогда глава ОНК региона отмечал, что это первый из высокопоставленных чиновников республики, который принимает участие в СВО.

Исаева задержали в феврале 2018 года по обвинению в хищении бюджетных денег, которые должны были направить на реализацию социальных программ. Речь шла о 95,8 миллиона рублей. В январе 2020 года Исаева осудили, ему назначили 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее Заявивший об уходе мужчин на СВО из-за «пилящих жен» российский мэр вернулся с СВО. Глава города Воркута Республики Коми Ярослав Шапошников находился на передовой с марта 2023 года.