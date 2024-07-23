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15:40, 23 июля 2024Россия

Заявивший об уходе мужчин на СВО из-за «пилящих жен» российский мэр вернулся с СВО

Мэр Воркуты Шапошников вернулся из зоны проведения СВО и обратился к жителям

Кадр: Telegram-канал Ярослава Шапошникова

Глава города Воркута Республики Коми Ярослав Шапошников вернулся домой из зоны проведения специальной военной операции (СВО) и обратился к жителям. Сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Дорогие друзья! Я вернулся в Воркуту, отдав долг Родине. На некоторое время я уеду в отпуск — хочу повидаться с родителями и просто выспаться», — написал он. Шапошников также поблагодарил жителей за поддержку.

В октябре 2022 года мэр Воркуты заявлял, что некоторые добровольцы отправляются для участия в СВО из-за того, что их «пилят» жены. Мужчины делают это, так как «их жены привыкли к хорошей жизни», утверждал тогда Шапошников. Он подчеркивал, что россиянки должны «создавать тыл» своим мужьям и беречь их, чтобы у тех не возникало желания отправляться на фронт ради смены обстановки, а не ради защиты интересов Родины.

Шапошников решил отправиться служить по контракту в зону спецоперации в марте 2023 года. Он объявил, что ради этой цели готов оставить пост. Глава Коми поддержал решение мэра.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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