Бывшую сотрудницу воинской части арестовали за передачу ВСУ данных об арсенале России

В Ростовской области суд арестовал экс-сотрудницу воинской части за госизмену

В Ростовской области суд арестовал бывшую сотрудницу воинской части Южного военного округа за передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) информации о дислокации арсеналов баз и складов Российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина будет под стражей два месяца. Она проходит подозреваемой по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, жительница региона вышла на связь с представителями Главного управления разведки (ГУР) Украины через мессенджер. С января 2023 года она устроилась на службу в одну из войсковых частей Южного военного округа и собирала данные об арсеналах, складах и военных базах. Эту информацию она передавала в ГУР.

Ее задержали утром 13 августа. В ходе обыска у нее изъяты средства связи, с помощью которых женщина контактировала с украинской стороной.