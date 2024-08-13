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11:19, 13 августа 2024Силовые структуры

ФСБ задержала передававшую ВСУ данные об арсенале РФ завербованную россиянку

Против передававшей ВСУ данные об армии РФ россиянки возбудили дело о госизмене

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В ростовской области задержали завербованную россиянку, подозреваемую в передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) информации о дислокации арсеналов баз и складов Российской армии. Об этом во вторник, 13 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным силовиков, жительница региона вышла на связь с представителями Главного управления разведки (ГУР) Украины с помощью мессенджера «Signal». С января 2023 года она устроилась на службу в одну из войсковых частей Южного военного округа и собирала данные об арсеналах, складах и военных базах. Эту информацию она передавала в ГУР.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. В ходе обыска у нее изъяты средства связи, с помощью которых шпионка контактировала с украинской стороной.

12 августа в Кургане следователи ФСБ возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении 54-летнего мужчины, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

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      Владимир Седов
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