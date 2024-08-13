Депутат Верховной Рады призвал снизить мобилизационный возраст до 20 лет

Депутат Рады Костенко: на Украине должен быть призывной возраст от 20 лет

Депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко призвал снизить мобилизационный возраст в стране до 20 лет в интервью изданию «Украинская правда».

«У нас действительно есть проблема того, что категория людей, которая сейчас призывается в армию, достаточно возрастная. (...) Я считаю, что у нас должен быть призывной возраст от 20 лет до 50. Все, что дальше, могут мобилизоваться по собственному желанию, но не в боевые подразделения», — заявил нардеп.

По его словам, снижение мобилизационного возраста необходимо, чтобы обеспечить подразделения здоровыми людьми, которые могли бы выполнять боевые задачи.

Ранее бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко призвал усилить мобилизацию в стране. Он добавил, что конфликт с Россией будет длительным и тяжелым для Украины, а меры по мобилизации должны быть энергичными, чтобы накопить необходимые ресурсы.