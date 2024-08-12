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18:03, 12 августа 2024Бывший СССР

На Украине призвали к проведению более масштабной мобилизации

Экс-замначальника Генштаба ВСУ Романенко призвал усилить мобилизацию на Украине

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко призвал усилить мобилизацию в стране. Интервью с ним публикует Al Jazeera.

«Украине нужны две вещи — улучшение поставок оружия и боеприпасов и массовая (...) мобилизация, превосходящая крайне непопулярные недавние меры по призыву тысяч мужчин», — отметил экс-замначальника украинского Генштаба.

Он добавил, что конфликт с Россией будет длительным и тяжелым для Украины, а меры по мобилизации должны быть энергичными, чтобы накопить необходимые ресурсы.

Ранее стало известно, что Киев привлек граждан Польши к проведению мобилизационных мероприятий в Херсоне. В подполье рассказали, что за каждого пойманного призывника иностранцам платят от 100 до 300 долларов.

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      Валентин Карант
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