На Украине призвали к проведению более масштабной мобилизации

Экс-замначальника Генштаба ВСУ Романенко призвал усилить мобилизацию на Украине

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко призвал усилить мобилизацию в стране. Интервью с ним публикует Al Jazeera.

«Украине нужны две вещи — улучшение поставок оружия и боеприпасов и массовая (...) мобилизация, превосходящая крайне непопулярные недавние меры по призыву тысяч мужчин», — отметил экс-замначальника украинского Генштаба.

Он добавил, что конфликт с Россией будет длительным и тяжелым для Украины, а меры по мобилизации должны быть энергичными, чтобы накопить необходимые ресурсы.

Ранее стало известно, что Киев привлек граждан Польши к проведению мобилизационных мероприятий в Херсоне. В подполье рассказали, что за каждого пойманного призывника иностранцам платят от 100 до 300 долларов.