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09:37, 12 августа 2024Бывший СССР

Киев привлек поляков к мобилизации в Херсоне

РИА Новости: Киев привлек граждан Польши к мобилизации в Херсоне
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев привлек граждан Польши к проведению мобилизационных мероприятий в Херсоне. Об этом сообщили в пророссийском сопротивлении Херсона, пишет РИА Новости.

В подполье рассказали, что за каждого пойманного призывника иностранцам платят от 100 до 300 долларов (от 9 тысяч до 26 тысяч рублей). Они заезжают в город, ловят людей, вытаскивают их из квартир и отправляют в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Николаеве.

Ранее стало известно, что в Херсоне начали отлавливать пенсионеров и хронически больных в рамках насильственной мобилизации. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что сотрудники ТЦК «дежурят» в поликлиниках, где рекомендуют пациентам — мужчинам пенсионного возраста — идти не к терапевту, а на медкомиссию.

До этого президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине на 90 суток. Это двенадцатое продление с начала военного конфликта.

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      Илья Таксюр
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