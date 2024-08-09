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03:53, 9 августа 2024Бывший СССР

Сенатор рассказал об отлове пенсионеров для ВСУ

Сенатор Кастюкевич: ВСУ отлавливают пенсионеров в Херсоне в рамках мобилизации
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Alina Smutko / Reuters

В подконтрольном Киеву Херсоне начали отлавливать пенсионеров и хронически больных в рамках насильственной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Он сообщил, что украинские военкомы «дежурят» в поликлиниках, где рекомендуют пациентам — мужчинам пенсионного возраста — идти не к терапевту, а на медкомиссию.

«Мирное население сыто по горло этими "защитничками", которые обобрали все население Херсона, живут в их квартирах и используют тактику "живого щита"», — высказался Кастюкевич.

Ранее стало известно, что в Николаеве украинцы вынуждены давать сотрудникам территориальных центров комплектования взятки в размере 15 тысяч долларов, чтобы военкомы отправили их в тыл, а не на фронт. Такая плата сравнима по стоимости с трехкомнатной квартирой в этом городе, уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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      Маргарита Пименова
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