Сенатор Кастюкевич: ВСУ отлавливают пенсионеров в Херсоне в рамках мобилизации

В подконтрольном Киеву Херсоне начали отлавливать пенсионеров и хронически больных в рамках насильственной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Он сообщил, что украинские военкомы «дежурят» в поликлиниках, где рекомендуют пациентам — мужчинам пенсионного возраста — идти не к терапевту, а на медкомиссию.

«Мирное население сыто по горло этими "защитничками", которые обобрали все население Херсона, живут в их квартирах и используют тактику "живого щита"», — высказался Кастюкевич.

Ранее стало известно, что в Николаеве украинцы вынуждены давать сотрудникам территориальных центров комплектования взятки в размере 15 тысяч долларов, чтобы военкомы отправили их в тыл, а не на фронт. Такая плата сравнима по стоимости с трехкомнатной квартирой в этом городе, уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.