Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине на 90 суток

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой законы о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 суток. Информация об этом появилась на сайте президента.

Согласно тексту подписанных законов, военное положение и мобилизация на Украине продлеваются до 9 ноября 2024 года. Это двенадцатое продление с начала военного конфликта.

Ранее Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, продлевающие мобилизацию и военное положение.

До этого в Киеве заявили, что Зеленский и его команда боятся требований украинцев о мире и поэтому пытаются разделить общество с помощью системы бронирования от мобилизации. Сторонники продолжения конфликта получат защиту от призыва, а борцы за мир отправляются на фронт, резюмировал депутат украинского парламента Александр Дубинский.