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04:16, 14 июля 2024Бывший СССР

В Киеве рассказали о страхе Зеленского

Депутат Рады Дубинский: в офисе Зеленского боятся требований украинцев о мире
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Zhao Dingzhe / XinHua / Global Look Press

Владимир Зеленский и его команда боятся требований украинцев о мире и поэтому пытаются разделить общество с помощью системы бронирования от мобилизации. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«В офисе президента Зеленского панически боятся разговоров о мире. Бояться, что услышат их в обществе, что это станет требованием граждан к власти», — отметил он.

Как подчеркнул Дубинский, именно для предотвращения такого сценария в Киеве разработали систему бронирования граждан от мобилизации. Сторонники продолжения конфликта получат защиту от призыва, а борцы за мир отправляются на фронт, резюмировал депутат Рады.

Ранее сообщалось, что украинцев моложе 25 лет, которые ранее имели статус «ограниченно годный», могут мобилизовать в Вооруженные силы Украины.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Верховной Рады о снижении минимального возраста мобилизации в ВСУ до 25 лет. Позднее Зеленский также подписал закон об ужесточении мобилизации в стране, по которому категория «ограниченной годности» была отменена.

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      Марина Совина
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