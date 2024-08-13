Долги компании Бакальчука перед Wildberries оценили

Основанная Бакальчуком «ВБ Девелопмент» задолжала Wildberries более ₽30 млрд

Основанная Владиславом Бакальчуком «ВБ Девелопмент» задолжала Wildberries более 30 миллиардов рублей. Долги компании оценили в пресс-службе «РВБ» — юрлица объединенных Russ и Wildberries, сообщает ТАСС.

Кредиторская задолженность проектного подразделения возникла из-за несвоевременного ввода в эксплуатацию логистических центров в регионах, отметили представители компании.

«С января 2023 по июнь 2024 года в эксплуатацию было введено только порядка 400 тысяч квадратных метров складских помещений. Кредиторская задолженность ООО "ВБ Девелопмент" перед головной компанией составляет более 30 миллиардов рублей», — пояснили в «РВБ».

По данным пресс-службы, в августе-сентябре 2024 года к вводу запланировано более 550 тысяч квадратных метров складов в Невинномысске, Рязани, Самаре, Волгограде, Сарапуле, Котовске и Владимире. Эти мощности необходимы для быстрой доставки и доступа клиентов к товарам на маркетплейсе.

Ранее стало известно, что учредитель «ВБ Девелопмент» Владислав Бакальчук предпринял новую попытку помешать слиянию подал в Роспатент заявление, что передача товарных знаков от Wildberries новой компании «РВБ» может нарушить его права и права его супруги как совладельцев интернет-компании. В документе говорится о 29 объектах интеллектуальной собственности, включая основной домен маркетплейса wildberries.ru, а также права на программу для автоматизации работы курьеров.

Руководитель маркетплейса Татьяна Бакальчук ранее заявила, что бесконтрольный рост компании Wildberries напоминал «непропеченный пирог», и отсутствие должной системы управления могло привести к ее развалу. «Нам тяжело это было переварить», — пояснила глава Wildberries.