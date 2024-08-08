Владислав Бакальчук предпринял новую попытку помешать супруге

«Ъ»: Владислав Бакальчук пытается помешать супруге через Роспатент

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук предпринял новую попытку помешать планам супруги Татьяны по объединению маркетплейса с оператором наружной рекламы ГК Russ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Бизнесмен подал в Роспатент заявление, что передача товарных знаков от Wildberries структуре, образованной сторонами сделки, может нарушить его права и права его супруги Татьяны Бакальчук как совладельцев интернет-компании. Как указывает «Коммерсантъ», обращение в ведомство может привести к наложению обеспечительных мер, что запретит передачу прав на товарные знаки третьей стороне.

В заявлени Бакальчука говорится о 29 объектах интеллектуальной собственности, включая основной домен маркетплейса wildberries.ru, а также права на программу для автоматизации работы курьеров.

Несколько дней назад Бакальчук заявил, что существует угроза отстранения его супруги от управления Wildberries. «Первым из управления Wildberries был отстранен я. Рано или поздно с Татьяной поступят так же», — поведал он.