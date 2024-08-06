Муж Бакальчук предрек отстранение супруги от управления Wildberries

Муж Бакальчук заявил, что его супругу Татьяну также отстранят от Wildberries

Муж сооснователя маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил об угрозе отстранения супруги от управления компанией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Первым из управления Wildberries был отстранен я. Рано или поздно с Татьяной поступят так же», — предрек он. Бакальчук отметил, что он, а также друзья семьи пытались предупредить Татьяну об «огромной ошибке». По его мнению, семейный бизнес находится «в руках недобросовестных партнеров». Он подчеркнул, что намерен защищать бизнес и вести диалог с братьями Леваном и Робертом Мирзоянами в рамках арбитражных судов.

Ранее Владислав Бакальчук заявил о нерадужных перспективах Wildberries на фоне увольнений. Он рассказал, что топ-менеджмент Wildberries, который поддержал слияние маркетплейса с крупнейший российским оператором наружной рекламы Russ (РВБ), был уволен.

