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01:32, 6 августа 2024Экономика

Муж Бакальчук предрек отстранение супруги от управления Wildberries

Муж Бакальчук заявил, что его супругу Татьяну также отстранят от Wildberries
Татьяна Бакальчук

Татьяна Бакальчук. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Муж сооснователя маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил об угрозе отстранения супруги от управления компанией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Первым из управления Wildberries был отстранен я. Рано или поздно с Татьяной поступят так же», — предрек он. Бакальчук отметил, что он, а также друзья семьи пытались предупредить Татьяну об «огромной ошибке». По его мнению, семейный бизнес находится «в руках недобросовестных партнеров». Он подчеркнул, что намерен защищать бизнес и вести диалог с братьями Леваном и Робертом Мирзоянами в рамках арбитражных судов.

Ранее Владислав Бакальчук заявил о нерадужных перспективах Wildberries на фоне увольнений. Он рассказал, что топ-менеджмент Wildberries, который поддержал слияние маркетплейса с крупнейший российским оператором наружной рекламы Russ (РВБ), был уволен.

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      Марина Совина
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