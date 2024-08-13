В России резко упали продажи подержанных иномарок

«Дром»: продажи подержанных иномарок без пробега по России упали в два раза

В первом полугодии этого года продажи подержанных иномарок без пробега по России упали более чем в два раза, а цена на них выросла на 38 процентов — с 1,6 миллиона до 2,21 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на данные портала «Дром» пишет РИА Новости.

В июне 2023 года с помощью сервиса было продано 22,7 тысячи таких машин, а спустя год — только 6,4 тысячи. Продажи подержанных автомобилей с пробегом по России сократились менее резко — всего на пять процентов, но цена на них выросла с 1 миллиона до 1,35 миллиона рублей.

По словам представителя портала, россияне, собиравшиеся брать машины без пробега, скорректировали свои запросы и начали выбирать более дешевые варианты. Впрочем, и на них цены выросли как минимум на десять процентов.

Самое сильное падение, по данным «Дром», наблюдается в категории внедорожников и кроссоверов с пробегом — от 21,9 процента на Subaru Forester до 28,5 процента на Toyota Land Cruiser Prado. Средняя цена на них выросла на 20 процентов и более. При этом владельцы подержанных иномарок начали держаться за свои автомобили и не хотят больше продавать их, потому что замена будет слишком дорогой, а ввезти автомобиль из Японии стало слишком сложно.

Ранее «Автостат» со ссылкой на собственные подсчеты сообщил, что в июле средняя цена подержанного автомобиля в России снизилась на 2,7 процента в сравнении с июньским показателем, до 1,51 миллиона рублей.