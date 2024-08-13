Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:45, 13 августа 2024Экономика

В России резко упали продажи подержанных иномарок

«Дром»: продажи подержанных иномарок без пробега по России упали в два раза

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В первом полугодии этого года продажи подержанных иномарок без пробега по России упали более чем в два раза, а цена на них выросла на 38 процентов — с 1,6 миллиона до 2,21 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на данные портала «Дром» пишет РИА Новости.

В июне 2023 года с помощью сервиса было продано 22,7 тысячи таких машин, а спустя год — только 6,4 тысячи. Продажи подержанных автомобилей с пробегом по России сократились менее резко — всего на пять процентов, но цена на них выросла с 1 миллиона до 1,35 миллиона рублей.

По словам представителя портала, россияне, собиравшиеся брать машины без пробега, скорректировали свои запросы и начали выбирать более дешевые варианты. Впрочем, и на них цены выросли как минимум на десять процентов.

Самое сильное падение, по данным «Дром», наблюдается в категории внедорожников и кроссоверов с пробегом — от 21,9 процента на Subaru Forester до 28,5 процента на Toyota Land Cruiser Prado. Средняя цена на них выросла на 20 процентов и более. При этом владельцы подержанных иномарок начали держаться за свои автомобили и не хотят больше продавать их, потому что замена будет слишком дорогой, а ввезти автомобиль из Японии стало слишком сложно.

Ранее «Автостат» со ссылкой на собственные подсчеты сообщил, что в июле средняя цена подержанного автомобиля в России снизилась на 2,7 процента в сравнении с июньским показателем, до 1,51 миллиона рублей.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Командир «Ахмата» заявил об уничтожении большей части вторгшихся под Курск войск ВСУ

      Торговые сети отозвались на идею ФАС об ограничении цен

      Россиянин без прав поехал катать туриста на вездеходе на Алтае и лишил его жизни

      Бойцов ВСУ взяли в плен в Курской области. Они обратились к российским солдатам, стоя на коленях

      В России упростили производство высокоточного «Краснополя»

      В парламенте Молдавии обвинили Санду в безразличии к массовой эмиграции из страны

      В России резко упали продажи подержанных иномарок

      Холли Берри рассказала о полученных на съемках переломах

      Россияне назвали самый ужасный аромат парфюма

      Сосед Зеленского по двору обратился к нему из российского плена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше