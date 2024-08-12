В России подешевели подержанные машины

«Автостат»: средняя цена б/у машины в России снизилась на 2,7 процента в июле

По итогам июля 2024 года средняя цена подержанного автомобиля в России снизилась на 2,7 процента в сравнении с июньским показателем и опустилась до уровня 1,51 миллиона рублей. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

В агентстве отметили, что средняя стоимость машины с пробегом в стране снижается пятый месяц подряд — с марта. Однако в июле падение показателя оказалась самым сильным.

До этого максимальный темп снижения средней цены подержанного автомобиля составлял 1,6 процента. Подобную динамику аналитики зафиксировали в апреле. В то же время в годовом выражении показатель, напротив, незначительно увеличился — на процент, или на 15 тысяч рублей, резюмировали эксперты.

На фоне постепенного снижения средних цен на подержанные автомобили в России растет спрос на подобного рода транспортные средства. Так, в июне 2024 года спрос на б/у машины в стране, согласно данным агентства «Автостат», увеличился на 9,6 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. В месячном выражении показатель вырос на 5,7 процента.