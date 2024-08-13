Расправившегося с девочкой после изнасилования рецидивиста отправили в СИЗО

В Самаре рецидивиста отправили в СИЗО по делу о расправе и изнасиловании ребенка

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 36-летнего рецидивиста из Чапаевска Самарской области, который изнасиловал малолетнюю девочку в заброшенном доме и расправился с ней. Об этом во вторник, 13 августа, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, на время расследования уголовного дела о расправе над двухлетней девочкой, уголовника поместили в СИЗО.

11 августа находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина выкрал двухлетнего ребенка у соседей, когда ее мать и брат отлучились, и изнасиловал в заброшенном доме. Позже девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу, она не выжила.