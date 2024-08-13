Россиянин изнасиловал малолетнюю девочку в заброшенном доме и расправился с ней

В Чапаевске задержали рецидивиста, изнасиловавшего и убившего двухлетнюю девочку

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело 36-летнего жителя Чапаевска Самарской области, который изнасиловал малолетнюю девочку в заброшенном доме и расправился с ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, все произошло 11 августа. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выкрал двухлетнего ребенка у соседей, пока ее мать и брат отлучились, и изнасиловал в заброшенном доме. Позже девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу, она не выжила.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого – им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство малолетнего лица, совершенное с целью скрыть другое преступление и сопряженное с изнасилованием») и 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Решается вопрос об аресте мужчины.

Ранее на Алтае сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего жителя Кытмановского района, подозреваемого в расправе над своей сожительницей и изнасиловании ее несовершеннолетней дочери.

