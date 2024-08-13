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17:12, 13 августа 2024Культура

Егор Крид рассказал о проблемах с психическим здоровьем

Певец Егор Крид признался, что пережил повторный приступ панической атаки

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) рассказал, что недавно повторно столкнулся с панической атакой. Его цитирует Super.ru.

Отмечается, что это произошло после долгого перерыва. Ранее из-за расстройства исполнителю приходилось вызывать скорую во время концерта. Артист поделился, что после проведенных в помещении нескольких дней он решил «разогнать кровь», сходив на массаж, однако перед процедурой у него случился приступ аритмии.

«Пульс, сердцебиение сильнейшее, а при этом мне вроде бы нормально. То есть я не чувствую себя плохо, я не чувствую себя как-то потерянно. У меня нет страха никакого, но просто очень быстрый пульс», — сказал рэпер.

Крид добавил, что он «посидел двадцать минут, в себя пришел» и после этого вернулся к массажу.

В июне Егор Крид в ходе прямой трансляции в Twitch признался, что иногда испытывает депрессивные мысли из-за одиночества и неудачных отношений.

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