Экс-посол США раскрыл намерения Трампа по украинскому конфликту

Салливан: Трамп не намерен проигрывать конфликт на Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не намерен проигрывать конфликт на Украине в случае своего избрания. Намерения политика раскрыл бывший посол США в России Джон Салливан в интервью телеканалу CNN.

«Он не любит проигрывать. И если его будут воспринимать как человека, который потерял Украину, это не будет хорошо для него», — заявил Салливан.

Ранее Салливан заявил, что Украина останется приоритетом для Вашингтона независимо от исхода президентских выборов. Он добавил, что в случае победы на выборах Дональда Трампа, Вашингтон будет добиваться прекращения конфликта на Украине без территориальных уступок со стороны Киева.