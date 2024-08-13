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03:34, 13 августа 2024Мир

Экс-посол США раскрыл приоритеты Вашингтона в украинском конфликте

Салливан: Украина останется приоритетом для США независимо от исхода выборов
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Украина останется приоритетом для Вашингтона независимо от исхода президентских выборов. Об этом сообщил бывший посол США в России Джон Салливан в интервью телеканалу CNN.

«Независимо от политических инстинктов новой администрации, война на Украине будет оставаться приоритетом для нее, независимо от того, кто станет президентом», — раскрыл Салливан.

Он добавил, что в случае победы на выборах Дональда Трампа, Вашингтон будет добиваться прекращения конфликта на Украине без территориальных уступок со стороны Киева.

Ранее Салливан заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли «красную линию», напав на Курскую область. Он признался, что ждет от президента России Владимира Путина решительных действий по вытеснению ВСУ с территории страны.

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      Евгений Силаев
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