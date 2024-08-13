В Европарламенте раскритиковали власти Польши за буферную зону на границе с Белоруссией

ЕП раскритиковал Польшу за создание буферной зоны на границе с Белоруссией

Депутаты Европарламента (ЕП) от Италии раскритиковали польские власти из-за создания буферной зоны на границе с Белоруссией. Об этом говорится в обращении депутатов, которое изучила «Лента.ру».

Парламентарии напомнили, что в июле прошлого года польский парламент принял закон, разрешающий полиции применять огнестрельное оружие против мигрантов, которые пытаются пройти через буферную зону на границе Польши и Белоруссии.

Польские власти обвинили в бесчеловечности, а сам закон подвергли резкой критике со стороны гуманитарных и международных организаций, в том числе в Совете Европы, подчеркнули депутаты.

13 июня Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Уточнялось, что речь идет об участке, протяженность которого составляет более 60 километров вдоль границы. Причиной введения запрета послужили жалобы польских пограничников, докладывающих об агрессивном поведении мигрантов на границе с Белоруссией. В пограничников бросают камни и палки, один из мигрантов ранил военного ножом.