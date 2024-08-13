ФАС захотела ограничить цены на некоторые виды техники

ФАС: торговым сетям предложено ограничить цены на бытовую технику

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала магазины ДНС, «М. Видео» и «Ситилинк» ограничить наценки на некоторые пользующиеся спросом модели электроники и бытовой техники. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

ФАС напомнила, что еще в 2023 году крупнейшие торговые сети взяли на себя добровольные обязательства по ограничению цен и наценок. Благодаря этому удалось предотвратить подорожание бытовой техники и электроники. Такая политика дает возможность повысить доступность востребованных у населения товаров.

Кроме того, антимонопольщики призвали не забывать о важности соблюдения принципов ответственного ценообразования и недопущения необоснованного роста цен.

В начале мая 2024 года появился прогноз о подорожании компьютеров, комплектующих и другой техники из-за роста цен на металлы. Например, стоимость меди за последние четыре года выросла с 5000 до 8300 долларов за метрическую тонну. Все дороже становятся и иные металлы. Из-за этого в цене вырастут не только компьютеры, но также бытовая техника и автомобили.