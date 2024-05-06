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00:13, 6 мая 2024Наука и техника

Компьютеры и другая электроника подорожают

DigiTimes: компьютеры, ноутбуки и другая электроника подорожают из-за металлов

Фото: Dirk Enters / imagebroker.com / Globallookpress.com

Цены на компьютеры, комплектующие и другую технику поднимутся из-за роста цен на металлы. Об этом сообщает издание DigiTimes.

Аналитики медиа сослались на нескольких китайских компаний по производству полупроводников, которые объявили своим партнерами, что повышают цены на свое оборудование. Это связано с ростом цен на металлы, которые используются при производстве электроники.

В материале говорится, что медь за последние четыре года подорожала с 5000 до 8300 долларов за метрическую тонну. Также подорожали и другие металлы. О росте цена на 10-20 процентов на свою продукцию уже объявили HaloChip, Chiplink, TG-Star Electronics Technology, Sanliansheng и Kangqiang Electronics и другие компании. По словам журналистов, эти малоизвестные фирмы производят компоненты, которые используются в компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и другой технике.

По оценке аналитиков, подорожают не только компьютеры и связанные с ними аксессуары. Ожидается рост цен на бытовую технику и автомобили. Так, в тех же индукционных панелях для кухни или машинах используется полупроводниковое оборудование.

В начале апреля журналисты издания The Register заявили, что мировой рынок компьютеров начал восстанавливаться вместе с ростом цен. Одной из причин роста поставок авторы назвали интерес к технологиям искусственного интеллекта (ИИ).

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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