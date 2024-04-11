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15:14, 11 апреля 2024Наука и техника

Предсказан рост цен на компьютеры

The Register: компьютеры подорожают из-за высоких требований ИИ

Фото: Christin Hume / Unsplash

Мировой рынок компьютеров начал восстанавливаться вместе с ростом цен. Об этом сообщает издание The Register.

В первом квартале 2024 года поставки компьютеров выросли на несколько процентов. Специалисты аналитической компании IDC оценили рост в 1,5 процента, их коллеги из Canalys — 3,2 процента. В абсолютных числах по версии IDC и Canalys на рынок было отгружено 57,2 и 59,8 миллиона устройств соответственно.

Одной из причин роста поставок авторы назвали интерес к технологиям искусственного интеллекта (ИИ). В ближайшем будущем эксперты предсказали рост средней стоимости ПК. Это произойдет из-за высоких требований сервисов ИИ и будущего дефицита на рынке процессоров и памяти.

В Canalys заявили, что по итогам 2024-го в мире будет продано почти 50 миллионов компьютеров с поддержкой искусственного интеллекта. Новые девайсы приобретут те пользователи, которые отказались от обновления после пандемии коронавируса. Менеджер IDC Джитеш Убрани заметил, что рост стоимости комплектующих предоставит дополнительные возможности для заработка производителям ПК и компонентов.

В середине марта специалисты фирмы IDC рассказали, что поставки ПК упали на девять процентов в 2023 году из-за пандемии и инфляции. Лидером рынка стала компания Dell.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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