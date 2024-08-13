ФБР проверит версию о кибератаке Ирана на штаб Трампа

ФБР: бюро проводит расследование версии о кибератаке Ирана на штаб Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит расследование версии о кибератаке Ирана на штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщил официальный представитель ведомства в беседе с РИА Новости.

«Мы готовы подтвердить, что ведем расследование по данному вопросу», — сказал собеседник агентства.

Ранее американские СМИ сообщили, что штаб Трампа подвергся кибератаке. Правоохранительные органы предположили, что вмешательство проводилось из-за рубежа.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что агенты ФБР планировали ликвидировать Трампа. Она сделала такой вывод на основании того, что при обыске в резиденции политика в Мар-а-Лаго в 2022 году они имели при себе огнестрельное оружие. У спецслужб было разрешение на его использование.