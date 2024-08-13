Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:30, 13 августа 2024Бывший СССР

Названы две возможные зоны применения Украиной истребителей F-16

Полковник Матвийчук назвал возможным применение F-16 в Курской области

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал две возможные зоны применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) поставленных Западом истребителей F-16. В разговоре с «Лентой.ру» специалист предположил, что Киев может применить эти самолеты в том числе в Курской области.

«Эти истребители еще не принимали участия в военных действиях. Их где-то видели, (...) но я полагаю, что это все подготовительные мероприятия для применения F-16. Есть несколько критических моментов: уничтожение группировки под Курском, вполне возможно, что они могут там объявиться. (...) Или же на южнодонецком направлении, потому что там сегодня практически мы прорвали зону противника», — заявил Матвийчук.

Он также подчеркнул, что российская оборона способна эффективно ответить на появление этого вида истребителей и нейтрализовать их.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что западные поставки истребителей F-16 не помогут ВСУ исправить положение. «Если Украине удастся успешно доставить F-16, то Вооруженные силы России уничтожат авиабазы. Если же ВСУ попробуют использовать эти истребители против российских сил, то их собьют», — отмечал эксперт, по мнению которого отправка F-16 на Украину является «не более чем показательным выступлением».

Материалы по теме:
Украина просит у Запада истребители F-16. Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
Украина просит у Запада истребители F-16.Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
14 февраля 2023
От «Стингера» к Patriot: какие системы ПВО Запад передал Украине?
От «Стингера» к Patriot:какие системы ПВО Запад передал Украине?
2 марта 2023

4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на территорию страны прибыли истребители F-16. Он поблагодарил США, Данию и Нидерланды за то, что они приняли запрос Киева о предоставлении военных самолетов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Командир «Ахмата» заявил об уничтожении большей части вторгшихся под Курск войск ВСУ

      Торговые сети отозвались на идею ФАС об ограничении цен

      Россиянин без прав поехал катать туриста на вездеходе на Алтае и лишил его жизни

      Бойцов ВСУ взяли в плен в Курской области. Они обратились к российским солдатам, стоя на коленях

      В России упростили производство высокоточного «Краснополя»

      В парламенте Молдавии обвинили Санду в безразличии к массовой эмиграции из страны

      В России резко упали продажи подержанных иномарок

      Холли Берри рассказала о полученных на съемках переломах

      Россияне назвали самый ужасный аромат парфюма

      Сосед Зеленского по двору обратился к нему из российского плена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше