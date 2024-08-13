Рэперша Инстасамка в мини-платье снялась в откровенной позе с мужем

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала откровенное совместное видео с мужем. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 24-летняя исполнительница позировала в облегающем розовом мини-платье на поляне у водоема. Также она надела очки в малиновой оправе и уложила волосы в объемный пучок.

Супруг девушки блогер Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) закинул избранницу на плечо, положив ей руку на ягодицы. Кроме того, влюбленные сняли свой поцелуй.

Ранее в августе жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала откровенное фото с отдыха на Мальдивах.