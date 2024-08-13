Иран поставил условие временной отмены массового удара по Израилю

Reuters: соглашение о прекращении огня в Газе удержит Иран от удара по Израилю

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое может быть достигнуто на переговорах 15 августа, удержит Иран от массового удара по Израилю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Только соглашение о прекращении огня в Газе удержит Иран от ответа Израилю за расправу над главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. В связи с возросшим риском широкомасштабной войны на Ближнем Востоке Тегеран в последние дни ведет активные переговоры с США и другими западными странами», — приводит агентство слова трех иранских чиновников, пожелавших остаться анонимными.

Один из источников добавил, что Тегеран вместе с союзниками по «оси сопротивления» начнут атаку, если переговоры по Газе «провалятся или они посчитают, что Тель-Авив намеренно затягивает переговоры».

9 августа лидеры Катара, Египта и США в совместном заявлении выразили готовность представить окончательное предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Они призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры 15 августа в Дохе или Каире, чтобы «заполнить все оставшиеся пробелы и начать реализацию соглашения без каких-либо задержек».