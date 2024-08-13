Использование секс-игрушек связали с развитием смертельно опасной болезни

Чрезмерное увлечение секс-игрушками может спровоцировать рак шейки матки, предупредил онколог Максим Короленко. Использование гаджетов для взрослых он связал с развитием смертельно опасной болезни в беседе с ТИА.

По словам Короленко, почти в 100 процентах случаев больные с таким диагнозом инфицированы вирусом папилломы человека (ВПЧ) агрессивных штаммов. Однако рак шейки матки зачастую становится следствием хронических воспалительных процессов, спровоцированных инфекциями, ранним началом половой жизни, хроническим травмированием слизистой шейки матки. «Насилие, бурные половые акты с использованием секс-игрушек, которые приводят к травмам, — все это становится причиной воспалений. Это повышает риски», — рассказал врач.

Среди других триггеров рака шейки матки Короленко выделил наследственность, эрозии и дисплазии, хронические воспалительные процессы, эндометриоз и ВИЧ.

Ранее девушке, стесняющейся предложить партнеру секс-игрушки, дали совет. Секс-коуч Рич Юзвяк порекомендовал автору письма не пытаться предсказать эмоции избранника: если он действительно уже проявлял отвращение к интимным гаджетам, понадобится спокойный и терпеливый разговор, по результатам которого мужчина должен решить, выходить ли ему из зоны комфорта.