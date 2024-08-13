Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:07, 13 августа 2024Забота о себе

Использование секс-игрушек связали с развитием смертельно опасной болезни

Фото: Unsplash

Чрезмерное увлечение секс-игрушками может спровоцировать рак шейки матки, предупредил онколог Максим Короленко. Использование гаджетов для взрослых он связал с развитием смертельно опасной болезни в беседе с ТИА.

По словам Короленко, почти в 100 процентах случаев больные с таким диагнозом инфицированы вирусом папилломы человека (ВПЧ) агрессивных штаммов. Однако рак шейки матки зачастую становится следствием хронических воспалительных процессов, спровоцированных инфекциями, ранним началом половой жизни, хроническим травмированием слизистой шейки матки. «Насилие, бурные половые акты с использованием секс-игрушек, которые приводят к травмам, — все это становится причиной воспалений. Это повышает риски», — рассказал врач.

Среди других триггеров рака шейки матки Короленко выделил наследственность, эрозии и дисплазии, хронические воспалительные процессы, эндометриоз и ВИЧ.

Материалы по теме:
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020

Ранее девушке, стесняющейся предложить партнеру секс-игрушки, дали совет. Секс-коуч Рич Юзвяк порекомендовал автору письма не пытаться предсказать эмоции избранника: если он действительно уже проявлял отвращение к интимным гаджетам, понадобится спокойный и терпеливый разговор, по результатам которого мужчина должен решить, выходить ли ему из зоны комфорта.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      ООН запросила у России доступ в Курскую область. Москва требовала осудить «варварское нападение» ВСУ

      В сети появились снимки олимпийской чемпионки в бикини без фотошопа

      Поджигателей военкомата в Мурманске осудили на 17 и 14 лет

      В США допустили срочное завершение конфликта на Украине

      Экс-разведчик предрек потерю Сумской области для Украины из-за атаки на Курскую область

      Российский клуб заявил футболиста с фамилией из 25 букв

      Байден отказался комментировать атаку украинских войск на Курскую область

      Туристов расстроил пропавший из-за дождей пенис великана

      Весь мир следил за парнем, который не спал 11 суток ради мирового рекорда. Почему этот эксперимент может его погубить?

      Глава евродипломатии от имени ЕС выразил поддержку наступлению ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше