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09:27, 13 августа 2024Экономика

Итальянская компания стала прокачивать через российскую трубу казахскую нефть

Итальянская Eni стала поставлять нефть из Казахстана по российской «Дружбе»

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Итальянская нефтяная компания Eni стала поставлять нефть из Казахстана по российскому трубопроводу «Дружба». Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

Поставки сырья в Германию ведет казахская «дочка» Eni, «Аджип каспиан си» (Agip Caspian Sea). В июне она поставила через территорию России порядка 20 тысяч тонн нефти. Agip Caspian Sea стала третьей компанией из Казахстана, которая экспортирует нефть в ФРГ по «Дружбе» после «Карачаганак петролиум оперейтинг» и «дочки» японской Inpex, Inpex North Caspian Sea.

Помимо прокачки через трубопровод Agip Caspian Sea также транспортирует нефть морем: с января по июнь она отгрузила 40,5 тысячи тонн через Новороссийск и еще 50,5 тысячи тонн нефти через Усть-Лугу.

Итальянской компании принадлежат 100 процентов Agip Caspian Sea. В Северо-Каспийском проекте, включающем разработку месторождения Кашаган на шельфе Каспия, ей принадлежит 16,81 процента. Кроме Eni, проектом занимаются «дочки» британо-нидерландской Shell, американской ExxonMobil и французской TotalEnergies (по 16,81 процента), китайской CNPC (8,33 процента), японской Inpex (7,56 процента) и казахстанский «Казмунайгаз» (16,87 процента).

К северной ветке «Дружбы» подключены два нефтеперерабатывающих завода в Германии, а также заводы в Польше, а к южной — предприятия Венгрии, Словакии и Чехии. Этот нефтепровод удобен для европейских покупателей, так как сырье, поступающее в систему от разных поставщиков, смешивается в однородный экспортный сорт.

Brent от TradingView

После прекращения поставок российского сырья в Германию из-за санкций Евросоюза (ЕС) в отношении северной ветки нефтепровода по «Дружбе» прокачивают казахские энергоресурсы. «Карачаганак петролиум оперейтинг» добывает нефть при участии Eni, британо-нидерландской Shell, американской Chevron и российского «Лукойла». В 2023 году компания поставила в ФРГ по трубам 992 тысячи, а за шесть месяцев 2024-го — 599 тысяч тонн нефти. В апреле Inpex North Caspian Sea поставила в Германию около 20 тысяч тонн сырья.

О начале экспорта казахской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» объявили в феврале 2023 года. Местные власти заявляли, что проведут переговоры о закупке казахстанской нефти для НПЗ в городе Шведте, чтобы заменить российские объемы. «КазМунайГаз» собирался поставить в ФРГ свыше миллиона тонн нефти до конца 2024 года. При этом годом ранее компания столкнулась с трудностями с замещением российских энергоресурсов.

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