Итальянская компания стала прокачивать через российскую трубу казахскую нефть

Итальянская Eni стала поставлять нефть из Казахстана по российской «Дружбе»

Итальянская нефтяная компания Eni стала поставлять нефть из Казахстана по российскому трубопроводу «Дружба». Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

Поставки сырья в Германию ведет казахская «дочка» Eni, «Аджип каспиан си» (Agip Caspian Sea). В июне она поставила через территорию России порядка 20 тысяч тонн нефти. Agip Caspian Sea стала третьей компанией из Казахстана, которая экспортирует нефть в ФРГ по «Дружбе» после «Карачаганак петролиум оперейтинг» и «дочки» японской Inpex, Inpex North Caspian Sea.

Помимо прокачки через трубопровод Agip Caspian Sea также транспортирует нефть морем: с января по июнь она отгрузила 40,5 тысячи тонн через Новороссийск и еще 50,5 тысячи тонн нефти через Усть-Лугу.

Итальянской компании принадлежат 100 процентов Agip Caspian Sea. В Северо-Каспийском проекте, включающем разработку месторождения Кашаган на шельфе Каспия, ей принадлежит 16,81 процента. Кроме Eni, проектом занимаются «дочки» британо-нидерландской Shell, американской ExxonMobil и французской TotalEnergies (по 16,81 процента), китайской CNPC (8,33 процента), японской Inpex (7,56 процента) и казахстанский «Казмунайгаз» (16,87 процента).

К северной ветке «Дружбы» подключены два нефтеперерабатывающих завода в Германии, а также заводы в Польше, а к южной — предприятия Венгрии, Словакии и Чехии. Этот нефтепровод удобен для европейских покупателей, так как сырье, поступающее в систему от разных поставщиков, смешивается в однородный экспортный сорт.

После прекращения поставок российского сырья в Германию из-за санкций Евросоюза (ЕС) в отношении северной ветки нефтепровода по «Дружбе» прокачивают казахские энергоресурсы. «Карачаганак петролиум оперейтинг» добывает нефть при участии Eni, британо-нидерландской Shell, американской Chevron и российского «Лукойла». В 2023 году компания поставила в ФРГ по трубам 992 тысячи, а за шесть месяцев 2024-го — 599 тысяч тонн нефти. В апреле Inpex North Caspian Sea поставила в Германию около 20 тысяч тонн сырья.

О начале экспорта казахской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» объявили в феврале 2023 года. Местные власти заявляли, что проведут переговоры о закупке казахстанской нефти для НПЗ в городе Шведте, чтобы заменить российские объемы. «КазМунайГаз» собирался поставить в ФРГ свыше миллиона тонн нефти до конца 2024 года. При этом годом ранее компания столкнулась с трудностями с замещением российских энергоресурсов.