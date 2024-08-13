Известная модель снялась топлес для журнала

Известная чешская модель Хана Жирикова снялась топлес для обложки греческой версии журнала Harper’s Bazaar. Фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица предстала перед камерой, лежа в воде и опираясь на камни локтями. При этом она надела полупрозрачную юбку ниже колен и не прикрыла обнаженную грудь. Она дополнила образ ожерельем и браслетами.

Известно, что автор этой фотосъемки в черно-белом стиле — французский фотограф Пол Морель.

Ранее в августе папарацци сняли 51-летнюю немецкую супермодель, актрису и телеведущую Хайди Клум с голой грудью на отдыхе.