Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:21, 13 августа 2024Ценности

Известная модель снялась топлес для журнала

Хана Жирикова

Хана Жирикова . Фото: @hanajirickova

Известная чешская модель Хана Жирикова снялась топлес для обложки греческой версии журнала Harper’s Bazaar. Фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица предстала перед камерой, лежа в воде и опираясь на камни локтями. При этом она надела полупрозрачную юбку ниже колен и не прикрыла обнаженную грудь. Она дополнила образ ожерельем и браслетами.

Известно, что автор этой фотосъемки в черно-белом стиле — французский фотограф Пол Морель.

Ранее в августе папарацци сняли 51-летнюю немецкую супермодель, актрису и телеведущую Хайди Клум с голой грудью на отдыхе.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам пригрозили отобрать дачи. Кто и почему может остаться без земли?

      21-летнего россиянина жестоко избили из-за просьбы освободить проезд во дворе

      В России вновь стали чаще госпитализировать пациентов с коронавирусом

      В «Одноклассниках» обновили настройки приватности постов

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Плакат со свиньей и призывом к Украине в Москве связали с Паниным и активистами-патриотами

      В Госдуме отреагировали на информацию о вероятной замене Зеленского

      Бывший сосед Зеленского передал ему привет из плена

      Автор «Слова пацана» объявил войну водке

      Вучичу предрекли судьбу Милошевича от Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше