Кайли Дженнер обругали в сети за откровенное фото на праздничном торте

Пользователи сети обругали американскую телезвезду Кайли Дженнер за откровенное фото на праздничном торте, который был испечен в честь ее 27-летия. Соответствующие пост и комментарии появились на платформе Reddit.

Юзеры обратили внимание на снимок подруги предпринимательницы, модели Хейли Бибер, на котором запечатлен упомянутый торт. Видно, что на его поверхности нанесен портрет Дженнер. На фото она позирует в сияющем серебристом платье с глубоким декольте.

Комментаторы оценили внешний вид торта бизнесвумен следующими фразами: «Выглядит дешево и безвкусно», «Эта глазурь смотрится отвратительно», «Это вызывает такое же отвращение, как и люди, которые ставят селфи в качестве фона на телефоне», «Это немного грустно, ведь это лучшее ее фото, которое они могли использовать», «Похоже, они наняли самого дешевого и неопытного кондитера, чтобы сделать эту штуку, которую они называют тортом».

В мае Дженнер поделилась снимком с подругой и нарвалась на критику в сети.