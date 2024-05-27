Кайли Дженнер назвали омерзительной из-за фото с подругой

Американская телезвезда Кайли Дженнер поделилась снимком с подругой и нарвалась на критику в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость опубликовала фото, на котором она переплела пальцы своих ног с пальцами подруги и инфлюэнсера Анастасии Караниколау. Вдобавок предпринимательница отметила аккаунт приятельницы на изображении.

Поклонники не оценили публикацию бизнесвумен и назвали ее омерзительной в многочисленных комментариях. «Это гадко и омерзительно», «Что это вообще такое?», «Максимально странный кадр», «Такое ощущение, что они просто привлекают к себе внимание», «Какой ужас», — высказывались фанаты под постом.

В марте сообщалось, что пользователи сети заподозрили Кайли Дженнер в расставании с Тимоти Шаламе, поскольку с начала года они редко появлялись на мероприятиях вместе.